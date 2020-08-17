Молодым ученым Петербурга выплатят гранты в 100-150 тысяч рублей

Молодым ученым Санкт-Петербурга выплатят гранты в 100-150 тысяч рублей. В нынешнем году из городского бюджета на эти цели выделено 34,4 миллиона рублей.

Общая сумма грантов выросла на пять миллионов рублей. Благодаря этому поддержку получат 259 специалистов. Это на 37 человек больше, чем в минувшем году. Соответствующий документ утвердили на рабочем совещании в Смольном. Размер грантов составит 100 тысяч рублей молодым ученым и 150 тысяч рублей для кандидатов наук, пишет сайт «Петербургский дневник».

Губернатор города Александр Беглов отметил, что важнейшей целью в настоящий момент является обеспечить всем необходимым молодых и перспективных специалистов.

«Петербург — город, развитие которого определяют научные организации, наша задача — обеспечить ученым условия для работы», — подчеркнул он.

В Петербурге проводятся примерно 15 больших конкурсов для научных работников, около 1,8 тысячи специалистов стали обладателями грантов и премий.