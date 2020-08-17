Молодым ученым Петербурга выплатят гранты в 100-150 тысяч рублей
Общая сумма грантов выросла на пять миллионов рублей. Благодаря этому поддержку получат 259 специалистов. Это на 37 человек больше, чем в минувшем году. Соответствующий документ утвердили на рабочем совещании в Смольном. Размер грантов составит 100 тысяч рублей молодым ученым и 150 тысяч рублей для кандидатов наук, пишет сайт «Петербургский дневник».
Губернатор города Александр Беглов отметил, что важнейшей целью в настоящий момент является обеспечить всем необходимым молодых и перспективных специалистов.
«Петербург — город, развитие которого определяют научные организации, наша задача — обеспечить ученым условия для работы», — подчеркнул он.
В Петербурге проводятся примерно 15 больших конкурсов для научных работников, около 1,8 тысячи специалистов стали обладателями грантов и премий.