Общество 20 декабря 2022, 05:35 Молодым семьям в России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке «Известия»: в Госдуме предложили субсидировать первый ипотечный взнос для молодых семей Pxhere

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Для молодых семей предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома, сообщили «Известия». Однако эта сумма не должна превышать 900 тысяч рублей в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, и не должна оказаться выше 450 тысяч рублей в других регионах страны.

Инициативу депутаты фракции «Единая Россия» направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. В обращении также предложили расширить семейную ипотеку, а именно — снижать ставку по кредиту на 1 п. п. за каждого нового ребенка. Сегодня эта ставка равна 6%.

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Обращение поступило в аппарат российского правительства, сообщила пресс-служба кабмина страны.

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По мнению экспертов, такая мера поможет в преодолении демографической ямы. Кроме того, специалисты также считают, что она поддержит строительную отрасль.

Год от года в России снижается рождаемость. Молодые пары не торопятся обзаводиться детьми, ссылаясь на ситуацию как в стране, так и в мире. Но государство создает для россиян различные меры поддержки, а также предоставляет хорошие льготы для того, чтобы семьи не боялись пополнения.