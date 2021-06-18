Молодым семьям предложили решить жилищный вопрос переездом в деревню

Глава Совета матерей Татьяна Буцкая предложила молодым семьям, у которых нет недвижимости, купить дом в селе или деревне. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она объяснила, что отсутствие жилья — частая причина отказа от детей. По ее мнению, дом в деревне — отличное решение жилищного вопроса.

Также Буцкая рассказала, что считает необходимым выплачивать материнский капитал на четвертого ребенка.

«Мы в Совете матерей отстаиваем права тех, кто родил четвертого-пятого детей и так далее», — пояснила она в комментарии радиостанции.