Общество 17 апреля 2023, 17:59 Молодым IT-специалистам предложили упростить получение ипотеки Минцифры предложило упростить получение ипотеки молодыми IT-специалистами Freepik

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Молодым IT-специалистам могут упростить получение льготной ипотеки. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В частности, предлагается исключить требование о размере зарплаты для работников данной сферы возрастом до 30 лет включительно. Кроме того, кредитный лимит по программе может быть увеличен вдвое — до 500 миллиардов рублей.

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В ведомстве напомнили, что IT-ипотека действует с 2022 года. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных компаний. Максимальная ставка по кредиту для них составляет 5%. При этом в начале этого года условия получения займа на покупку жилья уже упростили, а именно был снижен минимальный уровень зарплаты и расширены возрастные рамки.

Российское правительство расширило программу по получению льготной ипотеки для работников IT-сферы в январе. Теперь кредиты выдают сотрудникам аккредитованных компаний, чей возраст составляет от 18 до 50 лет. При этом лидером по выданным льготным ипотечным займам для IT-специалистов стало Подмосковье. В регионе на середину марта было выдано 580 кредитов айтишникам.