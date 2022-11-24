Общество 24 ноября 2022, 16:27 Молодых ученых России предложили поощрять за научные прорывы в области ИИ Президент Путин предложил награждать молодых ученых за разработки в области ИИ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил поощрять молодых ученых премией за открытия в области искусственного интеллекта. Об этом глава государства заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Обязательно нужно поощрять тех, кто быстрее идет вперед, кто создает и приближает будущее», — отметил глава государства.

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Президент предложил учредить ежегодную премию за научные и конструкторские прорывы в данной сфере.

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Ранее Путин заявил, что внедрение инноваций ведет к появлению новых рабочих мест. Он призвал поддержать развитие российских облачных технологий.

Кроме того, на международной конференции стало известно, что российский бизнес получит льготы за покупку отечественных решений в сфере программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Президент подчеркнул, что до 2033 года в стране необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы.