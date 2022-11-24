24 ноября 2022, 16:27
Молодых ученых России предложили поощрять за научные прорывы в области ИИ
Президент Путин предложил награждать молодых ученых за разработки в области ИИ
Президент России Владимир Путин предложил поощрять молодых ученых премией за открытия в области искусственного интеллекта. Об этом глава государства заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Обязательно нужно поощрять тех, кто быстрее идет вперед, кто создает и приближает будущее», — отметил глава государства.
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Президент предложил учредить ежегодную премию за научные и конструкторские прорывы в данной сфере.
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Ранее Путин заявил, что внедрение инноваций ведет к появлению новых рабочих мест. Он призвал поддержать развитие российских облачных технологий.
Кроме того, на международной конференции стало известно, что российский бизнес получит льготы за покупку отечественных решений в сфере программного обеспечения и искусственного интеллекта.
Президент подчеркнул, что до 2033 года в стране необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы.
Искусственный интеллект
Владимир Путин
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