На 10 девчонок не 9 ребят. Молодых мужчин в России насчитали больше, чем женщин

В России в начале года насчитали на 10 миллионов мужчин меньше, чем женщин. Но среди детей и молодых людей больше мальчиков.

RT опубликовал предварительные данные, согласно которым в России на тысячу женщин приходится 866 мужчин. Но такое соотношение прослеживается далеко не во всех возрастах.

Например, в категории от 0 до 29 лет на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. В пределах 30-39 лет соотношение практически одинаковое: 999 мужчин на тысячу женщин. А вот в более старшем возрасте доля мужчин снижается. От 40 до 49 лет на тысячу женщин — 926 мужчин, от 50 до 59 — 839, от 60 до 89 лет - 569.

Самая заметная разница среди россиян в возрасте от 90 до 99 лет. На каждую тысячу женщин приходится всего 289 мужчин того же возраста. Но интересно, что после 100 лет доля мужчин немножко растет вверх, до 436.

Всего в России в начале 2020-го проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.

Накануне в Минздраве России объявили, что смертность мужчин трудоспособного возраста упала в прошлом году на 3,5%. В целом ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года.