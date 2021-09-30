Молодых людей осудили за попытку продать наркотики в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстали парень и девушка, которые попытались продать запрещенные вещества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, подсудимые получили информацию в Сети о том, где находятся закладки с наркотиками. Молодые люди не были знакомы друг с другом и действовали раздельно. Они перепрятали запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем их продать, однако были пойманы. Суд приговорил девушку к полутора годам лишения свободы, а парня — к четырем с половиной.