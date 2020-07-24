Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для получения новых выплат нужно быть участником госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Кроме того, теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.

Ранее участники программы могли тратить полученные средства только на квартиры экономкласса.

Госпрограмма подразумевает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без несовершеннолетних — 30%. Супруги должны быть не старше 35 лет, приоритетное право на помощь получают многодетные семьи.

В 2020 году помощью воспользуются более 15 тысяч молодых семей.