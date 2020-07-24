Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Такую возможность предоставило Правительство России. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для получения новых выплат нужно быть участником госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем».
Кроме того, теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.
Ранее участники программы могли тратить полученные средства только на квартиры экономкласса.
Госпрограмма подразумевает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без несовершеннолетних — 30%. Супруги должны быть не старше 35 лет, приоритетное право на помощь получают многодетные семьи.
В 2020 году помощью воспользуются более 15 тысяч молодых семей.