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    18 мая 2021, 08:18

    Молодые россияне рассказали, где хотели бы работать

    Анастасия Калинина

    Аналитики провели опрос и выяснили, какая работа больше всего привлекает молодых россиян в возрасте от 18 до 22 лет. Самой популярной стала госслужба. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

    Молодые россияне рассказали, где хотели бы работать

    «Больше всего молодых россиян привлекает работа в госслужбе — 15%. Второй по популярности стала профессия врача — 12%, IT-специалистами хотят быть 9% опрошенных, педагогами — 8%, юристами — 6%», — говорится в результатах исследования.

    Еще 16% опрошенных признались, что хотели бы стать предпринимателями. Популярными профессиями также стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник. Выяснилось, что основным критерием при выборе профессии для молодежи является высокая зарплата — так ответили 59% респондентов.

    В исследовании говорится, что из опрошенных выпускников вузов и ссузов 43% планируют работать по специальности, пока не уверены, что получится работать по специальности 36%, лишь 9% считают, что не будут связывать работу с полученной профессией. Остальные 12% молодых россиян заявили, что жалеют о своем выборе. Более того, 58% респондентов сообщили, что хотели бы иметь возможность работать удаленно.

    В онлайн-опросе приняли участие 2,2 тысячи выпускников из разных городов страны.