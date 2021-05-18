Молодые россияне рассказали, где хотели бы работать

Аналитики провели опрос и выяснили, какая работа больше всего привлекает молодых россиян в возрасте от 18 до 22 лет. Самой популярной стала госслужба. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Больше всего молодых россиян привлекает работа в госслужбе — 15%. Второй по популярности стала профессия врача — 12%, IT-специалистами хотят быть 9% опрошенных, педагогами — 8%, юристами — 6%», — говорится в результатах исследования.

Еще 16% опрошенных признались, что хотели бы стать предпринимателями. Популярными профессиями также стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник. Выяснилось, что основным критерием при выборе профессии для молодежи является высокая зарплата — так ответили 59% респондентов.

В исследовании говорится, что из опрошенных выпускников вузов и ссузов 43% планируют работать по специальности, пока не уверены, что получится работать по специальности 36%, лишь 9% считают, что не будут связывать работу с полученной профессией. Остальные 12% молодых россиян заявили, что жалеют о своем выборе. Более того, 58% респондентов сообщили, что хотели бы иметь возможность работать удаленно.

В онлайн-опросе приняли участие 2,2 тысячи выпускников из разных городов страны.