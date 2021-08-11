Молодые россияне назвали лучшие города для учебы и карьеры

Молодежь считает Москву и Санкт-Петербург лучшими российскими городами для учебы и карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые представил РБК.

Среди опрошенных 46% назвали лучшим городом для молодых специалистов Москву. Из них 68% назвали решающим фактором возможности для карьерного роста, 66% отметили высокий уровень зарплат. Можно было указывать несколько вариантов ответа.

Петербург назвали привлекательным для молодежи 37% респондентов. Третье место занял Новосибирск. И если в городе на Неве опрошенных привлекает высокий уровень жизни и развитая инфраструктура, то в столице Сибири — уровень вузов.

Среди городов с возможностями для карьерного роста участники опроса выделили Краснодар (51%) и Владивосток (48%). Высокие зарплаты отметили в Екатеринбурге (37%) и Калининграде (38%).

При этом меньше всего для молодежи, согласно результатам опроса, подходят Владивосток, Калининград и Ростов-на-Дону.

Ранее врачи предупредили, что отказываться от отпуска ради карьеры может быть опасно для здоровья.