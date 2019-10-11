Молодые парни из Подмосковья помогли вытащить детей и взрослых из пожара

Девятого октября в квартире дома в рабочем поселке Богородицкое Сергиево-Посадского городского округа разгорелся сильный пожар. Кто знает, какой трагедией могло бы закончиться происшествие, если бы не слаженная работа спасателей и неравнодушных местных жителей. Отважные молодые парни бросились помогать сотрудникам МЧС и пожарным и спасли из огня детей и взрослых.

Никите Тимофееву и Александру Болдыреву всего 16 лет. Даниил Щадрин на три года старше — ему 19. Илье Птицину — 23 года. А самому старшему из «отряда» добровольцев — 32, его зовут Максим Дмитриенко.

Никита Даниил и Александр помогали пожарным выставлять лестницу и держали ее, помогали быстро протягивать шланги. Не испугались забежать в задымленный подъезд и вывести жителей дома на улицу. А в это время Максим по пожарной лестнице поднялся на четвертый этаж — с балкона звала на помощь женщина с шестимесячным малышом.

Он рассказал «360», что услышал беспомощную мать, когда пожарные пытались потушить пламя на с другой стороны дома.

«Я увидел, что на другой стороне дома жители просят о помощи. Мы раздвинули пожарную лестницу. У моего брата есть специальные знания, он умеет работать с такими лестницами. Мы ее по-быстрому поставили, и я полез. Высота лестницы была по нишу четвертого этажа. Я привставал и перелез через балкон. Оказавшись на балконе, я оценил обстановку и решил, что можно дожидаться пожарных. Успокоил женщину, ребенка укутали», — поделился отважный парень.

Дмитриенко подчеркнул, что был готов помочь женщине спуститься по лестнице вниз, но она была слишком напугана.

Спасибо большое Максиму Дмитриенко, который был с нами и с моей дочкой Миланой! Именно он по лестнице поднялся к нам на балкон на четвертый этаж, нас успокаивал и был с нами до прихода в квартиру пожарных. Дай бог ему здоровья! Лилия Яровицына женщина с ребенком.

Когда Лилию и ее дочь удалось спустить вниз, спасатели и подростки переставили лестницу к соседнему окну, но уже на третьем этаже. Из полностью задымленной квартиры о помощи молила целая семья Мещеряковых — родители и двое деток, старшей из которых всего четыре года.

Татьяна Мещерякова рассказала «360», что помощи она и ее близкие тоже ждали на балконе. В квартире было слишком много дыма, никто просто не смог дышать.

«Дыма на балконе становилось все боль и больше. Было трудно дышать. В квартире мы увидели свет фонарика, поняли, что к нам пробирается кто-то. Это был пожарный. Он с трудом нас нашел на балконе. У него была с собой кислородная маска. Она очень шумела, и дочь отказалась ее надевать. Маску дали мне. Я чуть подышала кислородом», — поделилась женщина.

Мещерякова рассказала, что спасатель решил вывести людей из квартиры через подъезд, но Татьяна побоялась возвращаться внутрь, слишком тяжело было дышать. И тогда она увидела, как по лестнице карабкается 23-летний Илья.

«В это время мы увидели, что подставляют лестницу к балкону, и к нам забирается молодой человек. Как оказалось, это был Илья Птицин, гражданский, не пожарный. Мой муж передал ему сына Кирилла, ему два года, и тот спустил его вниз. Затем поднялся обратно, и я передала ему в руки дочку Валерию. И потом внизу удерживали лестницу ребята и пожарные, и я сама уже начал спускаться. А муж потом спустился с пожарным через лестничную площадку», — вспомнила женщина.

Тем самым спасателем оказался командир отделения ОФСП ГПС по Московской области Валерий Булычев. Он похвалил работу молодых ребят и признался, что доверился им сразу, не побоялся доверить спасение детей.

«Я в противогазе зашел к ним в квартиру со спасательным устройством. Предложил им по очереди спускаться с третьего этажа на первый через лестничную площадку. Они отказались, а я сначала не понял. Затем выглянул в окно и увидел, что там стоит трехколенная лестница и молодой человек», — вспомнил собеседник «360».

В итоге пожар удалось потушить без жертв. Эвакуированные жители дома не устают благодарить спасателей и молодых ребят за храбрость.