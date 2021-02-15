Молодые россияне в последние пять лет стали реже брать ипотеку. Доля заемщиков моложе 30 лет снизилась на 9,7% и равна 21,1%. Это показали результаты исследования Национального бюро кредитных историй.

Результаты исследования оказались в распоряжении РИА «Новости». Такую тенденцию эксперты объяснили тем, что банки не хотят выдавать ссуды людям без кредитной истории.

В прошлом году доля ипотечников моложе 30 лет упала на 1,4%. За последние пять лет на 0,5% стало меньше заемщиков от 50 до 60 лет, их 7,8% от общего числа. Однако в 2020 году они стали восстанавливать свои позиции, их число выросло на 0,3%.

Остальные возрастные группы, наоборот, наращивали свое присутствие на ипотечном рынке. Чаще всего кредит на покупку жилья стали брать россияне от 40 до 50 лет. За прошедшую пятилетку их число выросло на 5,1%, в прошлом году оно увеличилось на 1% и составило 23,8%.

«На фоне событий 2020 года неизменными остались возрастные тенденции выдачи ипотеки последних лет: постоянный рост доли граждан в возрасте от 30 до 50 лет и снижение в группе заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, банки с недоверием относятся к молодым заемщикам, так как те только вступают в настоящие кредитно-финансовые отношения.

В России до июля 2021 года действует льготная ипотека под 6,5% в год. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что программу из-за роста цен на жилье надо завершать. Однако оставить ее можно в тех регионах, где «недостаточно предложения жилья либо спрос населения не восстановился».