Общество 27 января 2023, 03:48 Молодую мать оштрафовали за оскорбления в родительском чате «Известия»: суд приговорил к штрафу молодую мать за оскорбление знакомой Unsplash

Читать 360tv в

Молодой матери в Санкт-Петербурге придется выплатить штраф пять тысяч рублей за оскорбление знакомой. Адвокаты рассказали «Известиям», как суды разбирают дела об оскорблениях.

Поводом для судебного разбирательства стал конфликт между родительницами детского сада. Одна из мам назвала другую «невоспитанной бомжихой» из-за того, что та не поздоровалась с ней при встрече. Голосовое сообщение с этими словами попало в общий родительский чат, после чего обиженная родительница подала на оскорбившую женщину в суд, который назначил обидчице штраф в размере пять тысяч рублей.

Реклама

Оскорбление может быть разным, пояснили адвокаты изданию. Согласно Кодексу, это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме».

«Неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком», — пояснил юрист Европейской юридической службы Степан Гибадулин.

Юристы рассказал, что для подтверждения факта оскорбления потребуются доказательства: свидетельства очевидцев, фотографии, видеозапись, скриншоты и другие. Пострадавший может попросить любую денежную компенсацию, однако суд определит размер морального ущерба на свое усмотрение.

Инцидент с оскорблением и нападением на клиента пункта маркетплейса Ozon в Нижнем Новгороде попал на видео. Неадекватная сотрудница пыталась выгнать посетителей и даже применила силу.