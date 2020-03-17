    17 марта 2020, 12:38

    Молодожены стали чаще выбирать необычные места для регистрации брака

    Анастасия Кременчугская

    С начала нынешнего года более тысячи пар заключили брак на необычных площадках. Аналитики сообщили, что это 10% от всего количества регистрируемых браков. Такую информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

    Сайт «Известия» написал, что список нестандартных площадок пополнила еще одна. Теперь зарегистрировать брак можно в усадьбе Васильчиковых. Там недавно открылся Музей военной формы одежды.

    На данный момент работает 31 площадка. Большей популярностью пользуются дом торжеств «Сафиса», особняки на Волхонке и Royal.