Молодожены стали чаще выбирать необычные места для регистрации брака
С начала нынешнего года более тысячи пар заключили брак на необычных площадках. Аналитики сообщили, что это 10% от всего количества регистрируемых браков. Такую информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.
Сайт «Известия» написал, что список нестандартных площадок пополнила еще одна. Теперь зарегистрировать брак можно в усадьбе Васильчиковых. Там недавно открылся Музей военной формы одежды.
На данный момент работает 31 площадка. Большей популярностью пользуются дом торжеств «Сафиса», особняки на Волхонке и Royal.