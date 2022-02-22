Молодожены рассказали об отношении к «красивым» датам для свадьбы

Большинству россиян совсем не важно, чтобы дата свадьбы была «красивой» (например, зеркальной, как 22.02.2022). Об этом российские молодожены рассказали в опросе компании «Росгосстрах» и исследовательского центра А2, написала «Газета.ru».

Не обращают внимания на дату 79% опрошенных молодоженов. При этом для подавляющего большинства — 87% — важно, в какое время года пройдет свадьба. Более 40% считают лучшим сезоном лето, 25% — раннюю осень, 22% — зиму и 13% — осень.

Кроме того, оказалось, что в 2022 году многие пары приняли решение оказаться от свадебного путешествия. Медовый месяц планируют лишь 47% россиян, которые собираются пожениться в этом году.

В прошлом году в путешествие отправились 60% молодоженов. Они посетили Египет (46%), Грецию (15%), Турцию (12%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%) и на Мальдивы (4%). В этом году самыми популярными направлениями для свадебных путешествий также стал Египет (24%) и Мальдивы (22%).