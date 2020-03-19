    19 марта 2020, 15:45

    Молодожены поженились в медицинских масках на Украине

    Анастасия Кременчугская

    Украинская пара зарегистрировала брак во время карантина. Молодожены пришли на церемонию в масках. Традиционного поцелуя после обоюдного согласия пожениться не было. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местное издание.

    Поступок украинской пары вызвал неоднозначное мнение у пользователей соцсетей. Кто-то счел их смелой, другие сочли это глупостью и раскритиковали новобрачных. Некоторые украинцы заявили, что это является плохим примером для остальных.

    Напомним, на Украине введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса.