Общество 15 марта 2024, 10:28 Молодожены на Камчатке проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе Молодожены на Камчатке проголосовали на выборах президента в ЗАГСе с помощью ДЭГ РИА «Новости»

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Молодожены из Петропавловска-Камчатского Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на президентских выборах прямо в ЗАГСе. Об этом сообщили на официальном сайте Камчатского края.

Жених и невеста использовали дистанционное электронное голосование, поскольку они прикреплены к разным участкам, но отдать голоса на выборах хотели вместе.

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«Мы решили сделать двойной выбор: для себя — поженившись сегодня, и для своей страны — отдав свои голоса на выборах президента РФ», — отметил Алексей Ивденко.

Мужчина добавил, что они с Ульяной шли к свадьбе 10 лет. По словам Алексея, все эти годы они присматривались друг к другу, и их знакомство наконец пришло к логическому итогу. Ивденко назвал вступление в брак серьезным и ответственным шагом.

Голосование на выборах президента России проходит три дня — с 15 по 17 марта. В Минцифры сообщили, что по данным на утро пятницы на федеральной платформе ДЭГ проголосовали свыше 900 тысяч избирателей.