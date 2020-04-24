Молодожены из Удмуртии сыграют свадьбу онлайн

Дата свадьбы была назначена на 24 апреля. Но из-за пандемии коронавируса ее было решено перенести. Мама невесты Ирины в марте вернулась из Европы и рассказала о том, какая ситуация там, и предложила отложить торжество.

ЗАГСы стали отменять регистрации браков. Альберт решил написать главе Удмуртии Александру Бречалову и узнать, что будет с их свадьбой. Ответ не заставил себя долго ждать.

«Глава республики пообещал, что разберется. В итоге нашу регистрацию так и оставили на 24 апреля. Мы распишемся вдвоем», — поделился жених.

После росписи молодежены планировали поехать на природу и пожарить шашлыки. Из-за режима самоизоляции это сделать невозможно. Поэтому будущие супруги решили провести онлайн-свадьбу. Они рассказали, что все будет по традициям: с конкурсами, ведущим и застольем. Однако пройдет это не в ресторане, а по видеоконференции.