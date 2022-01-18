Молодоженам запретили смеяться в ЗАГСах Ростовской области

Громко разговаривать, смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили во время бракосочетания в Ростовской области. Соответствующее постановление издал региональный ЗАГС.

Желающие вступить в брак имеют право попросить провести церемонию, выбрав свободные дату и время.

«Во время бракосочетания присутствующим запрещено громко восклицать и смеяться, нельзя распивать спиртные напитки и кушать еду, а также курить», — говорится в тексте документа.

Ограничения коснулись и обстановки в зале бракосочетаний, нельзя передвигать мебель и цветочные композиции, находиться в грязной обуви и верхней одежде. Максимальное время проведения торжественной церемонии ограничивается 40 минутами.

С 2022 года родители получили возможность регистрировать рождение ребенка в любом ЗАГСе страны, а не только по месту прописки или проживания родителей.

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