Молодой цыган сбил девушку на остановке. Теперь табор ей угрожает

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о ДТП, случившемся в Екатеринбурге. Молодой цыган сбил на чужой «Приоре» хореографа Ирину Сайко. Девушке грозит отказ от профессии, а тем временем табор устроил на пострадавшую форменную облаву.

Как рассказал парламентарий, все случилось еще в апреле. Девушка шла к автобусной остановке, когда на тротуар выскочила неуправляемая белая «Приора» и впечатала Ирину в стену частного дома.

По словам девушки, водитель ринулся бежать, но его остановили очевидцы происшествия. За рулем «Лады» оказался 17-летний местный житель, молодой цыган.

Девушку отправили в больницу, она уже перенесла несколько операций, на ее ноге до сих пор установлен аппарат Елизарова, кость поврежденной ноги держится на металлических болтах, которыми скреплена раздробленная конечность. По словам депутата, к пострадавшей в больницу после происшествия приезжали цыгане, заявились «всем табором» и принялись угрожать девушке своими связями в силовых структурах. Предложили Сайко компенсацию — 50 тысяч рублей, при этом на лечение уже ушло в шесть-семь раз больше.

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве Подробнее

«У нас преступления с „этническим оттенком“ всегда сопровождаются табу. Не принято освещать такие темы, дабы не разжигать какую-то абстрактную „межнациональную рознь“. Так вот это неправильно. Надо говорить правду», — отметил в своем Telegram-канале народный избранник.

По словам депутата, расследование возбужденного правоохранителями уголовного дела продвигается очень медленно. По этому поводу компетентным органам были разосланы депутатские запросы. Близкие пострадавшей и сама Сайко надеются, что общественный резонанс посодействует, чтобы история разрешилась по-справедливости.