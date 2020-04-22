Актриса Светлана Немоляева назвала заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина жизнелюбивым и радушным, а главное — настоящим профессионалом. Его тело в среду нашли в квартире в Ялте.

«Он несколько лет был директором нашего театра (театра имени Маяковского — прим.ред.). Он был профессионалом, любил театр, дружелюбный. У него хорошая душа была, хорошо был настроен к театру. К нему все очень серьезно относились. Жалко ужасно, если трагическая какая-то вещь, если он погиб так. Непонятно, почему именно это с ним произошло. Производил всегда впечатление жизнелюбивого и очень радушного человека», — рассказала актриса Светлана Немоляева.

Немоляева рассказала, что общалась с Ошариным на гастролях — он всегда был внимателен к актерам. Кроме того, она встречалась и с женой чиновника.

Такой молодой, перспективный, так благополучно сказывалась его жизнь. Жалко, очень неожиданно Светлана Немоляева.

47-летнего Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. В СК рассказали, что признаков насильственной смерти на теле не было. 26 марта Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, последний раз его видели в Ялте 30 марта.

Ошарин с 2001 года работал в московских театрах. В 2018 году стал заместителем руководителя департамента культуры Москвы.