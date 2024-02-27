Общество 27 февраля 2024, 11:37 Молодой дельфин выбросился на берег в Евпатории Росприроднадзор: в Евпатории на берег выбросилась черноморская афалина

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Жители Евпатории заметили на берегу дельфина, который находился в линии прибоя без движения. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Росприродназора Светлана Радионова.

По ее словам, на место происшествия сразу отправился инспектор.

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«Млекопитающее подвида черноморская афалина оказалось дезориентированным, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Животное доставили в дельфинарий, где ветеринары занялись им. Надеемся на выздоровление и ждем точный диагноз. Буду держать в курсе», — написала Радионова.

Ранее туристов в Анапе призвали осторожнее относиться ко встрече с дельфином. Мэрия города отметила, что в целом этот вид млекопитающих является дружелюбным, однако обладает массивным размером и может случайно нанести урон людям.

В прошлом году в Японии агрессивные дельфины накинулись на туристов на одном из пляжей, сильно покусали и сломали несколько ребер.