Молодой человек обманул пенсионеров на 400 тыс руб в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 19-летнего юношу, который подозревается в краже денег у пенсионеров. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам 84-летней местной жительницы, 20 июля ей позвонил мужчина и сообщил, что якобы ее внучка стала виновницей ДТП. Пенсионерке предложили перевести 201 тысячу рублей, чтобы ее родственницу не привлекли к ответственности.

Второй подобный случай произошел на следующий день с 84-летней петербурженкой. Она перевела мошеннику 175 тысяч рублей.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовные дела. Ведется расследование.