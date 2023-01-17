17 января 2023, 17:37
Молодой человек из Ноябрьска разработал автономную систему питания
Студенту колледжа из Ноябрьска Руслану Шайгадамову удалось создать автономную систему питания от энергии природы. Аккумуляторы этой системы позволят работать в полевых условиях и районах Крайнего Севера, сообщил молодой человек сайту «Ямал медиа».
По его словам, мощности данного устройства хватит для зарядки не только сотового телефона, но и полноценного ноутбука.
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Отмечается, что энергия в устройстве аккумулируется при помощи силы солнца, ветра и воды.
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