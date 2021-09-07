Молодой боксер из Волгограда погиб в Египте

В Египте погиб неоднократный победитель и финалист соревнований по боксу 25-летний Семен Кандыба. С волгоградцем произошел несчастный случай.

По данным «Новости Волгограда», мужчина упал с высоты. Несчастный случай произошел в Египте, когда спортсмен отдыхал со своей девушкой.

Родственники Семена Кандыба столкнулись с проблемами — чтобы доставить тело боксера в Волгоград, нужно много денег. Им пришлось начать сбор, об этом сообщило агентство «Высота 102».

В районной детско-юношеской спортивной школе рассказали, что Семен Кандыба пришел в секцию в маленьком возрасте. Он был скромным, но настойчивым и трудолюбивым.

«Участвовал во многих соревнованиях и турнирах по боксу различного уровня. Являлся неоднократным победителем и финалистом этих соревнований. Финалист первенства Волгоградской области по боксу», — сообщили в спортивной школе.