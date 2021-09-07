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    07 сентября 2021, 11:18

    Молодой боксер из Волгограда погиб в Египте

    Екатерина Шамина

    В Египте погиб неоднократный победитель и финалист соревнований по боксу 25-летний Семен Кандыба. С волгоградцем произошел несчастный случай.

    Молодой боксер из Волгограда погиб в Египте

    По данным «Новости Волгограда», мужчина упал с высоты. Несчастный случай произошел в Египте, когда спортсмен отдыхал со своей девушкой.

    Родственники Семена Кандыба столкнулись с проблемами — чтобы доставить тело боксера в Волгоград, нужно много денег. Им пришлось начать сбор, об этом сообщило агентство «Высота 102».

    В районной детско-юношеской спортивной школе рассказали, что Семен Кандыба пришел в секцию в маленьком возрасте. Он был скромным, но настойчивым и трудолюбивым.

    «Участвовал во многих соревнованиях и турнирах по боксу различного уровня. Являлся неоднократным победителем и финалистом этих соревнований. Финалист первенства Волгоградской области по боксу», — сообщили в спортивной школе.