Молодогвардейцы провели фестиваль для ребят из центра «Маленькая страна» в Луховицах

5 октября в Луховицах провели фестиваль для воспитанников социально-реабилитационного центра. Организатор мероприятия — фонд «Молодой гвардии» «Добро в действии».

Руководство центра для несовершеннолетних «Маленькая страна» обратилось к фонду с просьбой оказать помощь в развитии организации. Так был организован фестиваль. Молодогвардейцы подготовили спортивную эстафета, разукрасили стену центра рисунком в стиле стрит-арт «Добро спасет мир». Ребятам провели и мастер-класс. На фирменных футболках воспитанники изобразили интерпретацию фразы «Что такое добро?». Также они оставили следы ладоней на стене с помощью трафаретов.

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Кроме того, от имени фонда «Добро в действии» центру вручили подарки: кустовой триммер (для благоустройства территории), набор 3D-ручек, акробатический батут.

«Фонд „Добро в действии“ помогает нуждающимся по всей России. В Московской области от имени фонда наш молодогвардеец Мария Фаткина, имеющая I группу инвалидности с детства и не может самостоятельно передвигаться, получила в подарок инвалидную коляску на автоматическом управлении», — рассказал руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Московской области Александр Толмачев. Он добавил, что волонтеры фонда продолжат мониторить средства массовой информации и соцсети, чтобы осуществлять мечты.

Фонд социальных инициатив «Добро в действии» работает с июля этого года. Его создали для поддержки общественно значимых проектов.