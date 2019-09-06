Молодогвардейцы Московской области провели спортивный забег «Бегу на выборы»

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в преддверии выборов 8 сентября провели спортивный забег «Бегу на выборы». Он прошел в подмосковных Луховицах. Его целью стало привлечение молодежи к общественно-политической жизни, а также повышение интереса к занятиям спортом.

Забег состоялся 5 сентября. В нем приняли участие около 90 молодых людей. Они пробежали два километра под одной из пешеходных улиц Луховиц. После этого началась командная работа. Девушки и парни прошли политический квест.

Источник фото: пресс-служба МГЕР

Они отвечали на вопросы из области избирательного и законодательного права избирателя. Также им необходимо было показать знания политических аспектов региона. Кроме того, молодые люди должны были продемонстрировать креативность и умение быстро справляться с задачей.

«Забег — еще один повод говорить, что молодежь небезразлична к развитию родного города, района или округа, региона. Формат мероприятия предполагает также и спортивное воспитание — мы повышаем интерес среди молодежи к занятиям спортом», — заявил лидер «Молодой Гвардии» Московской области Александр Толмачев.

Он выразил надежду, что молодые люди придут 8 сентября на избирательные участки и проголосуют. По его мнению, участие в выборах характеризует человека как настоящего гражданина и зрелую личность, которая понимает, что будущее зависит от него самого.

Источник фото: пресс-служба МГЕР

В воскресенье, 8 сентября, выборы в местные советы депутатов городских округов и муниципальных районов пройдут в более чем 30 муниципальных образованиях Московской области. Активисты МГЕР принимают активное участие в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, наблюдателей, членов УИК.