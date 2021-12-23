Молодого человека поймали со свертками героина в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новгорода задержала 21-летнего молодого человека, который имел при себе несколько свертков с героином. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

По сообщению ведомства, у парня в карманах находились 14 свертков на 25 граммов запрещенного вещества. Помимо этого, в его квартире правоохранители нашли нерасфасованный пакет с наркотиками.

На задержанного возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.