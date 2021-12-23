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    23 декабря 2021, 16:41

    Молодого человека поймали со свертками героина в Нижнем Новгороде

    Оксана Лавнюженко

    Полиция Нижнего Новгорода задержала 21-летнего молодого человека, который имел при себе несколько свертков с героином. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

    По сообщению ведомства, у парня в карманах находились 14 свертков на 25 граммов запрещенного вещества. Помимо этого, в его квартире правоохранители нашли нерасфасованный пакет с наркотиками.

    На задержанного возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.