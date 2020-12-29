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    29 декабря 2020, 21:33

    Молодого человека осудят за разбой в Удмуртии

    Артур Блянихов

    В Ижевске будут судить 17-летнего парня, которого обвинили в разбое с применением насилия. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По данным издания, в начале сентября пьяный юноша вступил в конфликт со случайным прохожим и потребовал у него денег. Мужчина перешел на другую сторону дороги, но молодой человек догнал его и повторил свое требование, после чего избил. Следующие восемь лет парень может провести за решеткой.