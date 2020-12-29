Молодого человека осудят за разбой в Удмуртии
В Ижевске будут судить 17-летнего парня, которого обвинили в разбое с применением насилия. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным издания, в начале сентября пьяный юноша вступил в конфликт со случайным прохожим и потребовал у него денег. Мужчина перешел на другую сторону дороги, но молодой человек догнал его и повторил свое требование, после чего избил. Следующие восемь лет парень может провести за решеткой.