Молодого человека осудили за убийство в Калининградской области

В Калининградской области перед судом предстал 18-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в июле прошлого года. Между пьяным молодым человеком и отцом его бывшей девушки возникла ссора, в ходе которой юноша воткнул нож в ключицу мужчине. Полученная рана оказалась смертельной и пострадавший скончался. Следующие 10 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.