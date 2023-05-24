Общество 24 мая 2023, 18:02 Молодого человека осудили за смертельное ДТП на Кубани

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В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказался 19-летний парень, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

ДТП случилось в сентябре 2022 года в станице Петровской. Обвиняемый за рулем легковушки выехал на встречку, где попытался уйти от столкновения с другой машиной, но оказался на обочине. Он сбил 13-летнюю девочку, которая получила смертельные травмы и умерла через неделю после госпитализации. Молодой человек признал свою вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил его к двум годам условно.