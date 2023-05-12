Общество 12 мая 2023, 00:13 Молодого человека осудили за кражу в Пензенской области

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В Пензенской области на скамье подсудимых оказался 17-летний юноша, которого обвинили в денежной краже. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

В феврале этого года обвиняемый похитил у одного из своих родственников более 10 тысяч рублей, воспользовавшись мобильным банком. Украденные деньги он потратил. Суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы условно плюс два года испытательного срока.