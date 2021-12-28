Молодого человека осудили за интимную переписку с несовершеннолетней в Кузбассе

В Кемеровской области перед судом предстал 18-летний местный житель, который завязал интимную переписку с 10-летней девочкой. Об этом написал «Царьград».

Отмечается, что молодой человек общался с девочкой в соцсетях на темы сексуальной направленности и отправлял ей снимки интимного характера. Правоохранители узнали о переписке осенью прошлого года. Подозреваемый признал свою вину и прошел специальную экспертизу. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.