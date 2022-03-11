Молодого человека осудили за двойное убийство в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал молодой человек, которого обвинили в убийстве двух человек. Об этом сообщили «Невские новости».

Убийство произошло в январе прошлого года. Обвиняемый повздорил с дядей и ударил его кухонным ножом не менее 16 раз. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Затем у подсудимого возникла ссора с матерью. Ей он нанес ножом не менее 20 ударов. В результате умерла и она. По решению суда молодой человек будет проходить лечение в медучреждении, оказывающем психиатрическую помощью.