Молодого человека оштрафовали за использование нацистской символики в Татарстане

По данным издания, молодой человек разместил в соцсетях видео с нацисткой символикой. На это обратила внимание прокуратура, поскольку закон запрещает пропаганду и публичную демонстрацию подобной символики и атрибутики. Правоохранители возбудили в отношении парня административное дело. Он удалил свою публикацию.