Молодого человека оштрафовали за использование нацистской символики в Татарстане
В Татарстане 18-летнего парня оштрафовали на тысячу рублей за использование нацистской символики. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
По данным издания, молодой человек разместил в соцсетях видео с нацисткой символикой. На это обратила внимание прокуратура, поскольку закон запрещает пропаганду и публичную демонстрацию подобной символики и атрибутики. Правоохранители возбудили в отношении парня административное дело. Он удалил свою публикацию.