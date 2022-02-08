Молодого человека обвинили в краже в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 18-летний молодой человек, которого обвинили в краже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратился работник компьютерного клуба. Он заподозрил одного из посетителей в краже игровой консоли стоимостью 70 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что он сдал похищенную вещь в ломбард, а полученные деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.