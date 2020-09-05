Молодое бабье лето распрощается с московским регионом в понедельник. А потом пройдет ливень

Молодое бабье лето продержится в столице и Московской области до вечера 7 сентября. А потом наступит осенняя погода. Прогнозом на ближайшую неделю с «360» поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На выходных, 5 и 6 сентября, сохраняется молодое бабье лето.

«Да, облаков, конечно многовато», — отметил синоптик. Однако в воскресенье могут быть просветы.

В субботу воздух прогреется до +20…+23 градусов, на следующий день столбики термометров будут показывать +22...+25. «А это показатели лета», — отметил Тишковец.

Понедельник, 7 сентября, стартует с очень теплой погодой — ожидается +20…+25 градусов. Однако ближе к вечеру уже начнут собираться в кучу дождевые облака, вероятна гроза.

Самым ненастным днем будет вторник. Пройдет холодный фронт, который принесет интенсивные ливни и усиление ветра.

«Ливни, я думаю, будут довольно-таки хорошие. Будет как минимум миллиметров 12-17. Это достаточно много», — рассказал метеоролог.

Все это повлияет на понижение температуры до климатической нормы. В разгар дня в Москве будет не выше +15…+17 градусов, а по области — от +12 на севере и до +17 на юге.

В среду в тылу циклона вероятность дождя сохранится, но он приобретет локальный и скоротечный характер. Постепенно начнется потепление. В Москве прогнозируется +16…+18 градусов, по области ожидается +14…+19 градусов.

В четверг, 10 сентября, потеплеет, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +15…+20 градусов.

На следующий день снова придет холодный фронт, будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В воздухе в столице будет не выше +15…+17 градусов, в Подмосковье — +13…+18 градусов.

На грядущей неделе наступит осенняя погода, как и должно быть в сентябре, отметил синоптик.