Общество 21 декабря 2023, 18:25 Молодежный центр открылся в Великом Новгороде после капремонта

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Многофункциональный молодежный центр открылся в Великом Новгороде после капитального ремонта в рамках национального проекта «Образование». О этом сообщило «АБН24».

Внутри центра предусмотрели пространства для досуга, медиа-студию, переговорную, типографию и фудкорт. Специалисты отремонтировали кровлю, фасад, санузлы и заменили пожарную сигнализацию. На эти цели выделили более 100 миллионов рублей.

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Отмечается, что пространство продолжат развивать в соответствии с концепцией «Город-Университет».