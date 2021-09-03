Молодежный патриотический центр «Авангард» и ДОСААФ договорились о сотрудничестве

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) договорились о сотрудничестве.

В церемонии подписания соглашения приняли участие директор центра «Авангард» Дарья Борисова и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

По словам Борисовой, центры наподобие «Авангарда» в будущем должны появиться в каждом российском городе, население которого превышает 100 тысяч человек.

«Задача сложная. Где-то в регионах, может быть, даже кажется неподъемной, но я уверена, что коллеги из ДОСААФ поделятся во-первых своим опытом, своей экспертизой. Потому что имея за плечами такую обширную 95-летнюю историю выстраивания военно-патриотической системы воспитания в разных государственных системах, я уверена, что имплементация будет 100-процентная, проникновение в регионы будет мощное», — сказала она.

На сегодняшний день региональная сетка ДОСААФ насчитает порядка 81 отделения. Пока региональная система «Авангарда» не может похвастаться тем же, добавила Борисова. Но само создание центра «Авангард» в принципе положило конец дискуссиям о том, нужна или школьнику начальная военная подготовка.

«За год работы мы смогли показать, что да, нужна. И сегодня эти историческим шагом мы вливаемся на пространство всей нашей необъятной родины. и просим у коллег из ДОСААФ помощи как в организации и материально-технического обеспечения, так и в предоставлении по возможности имущественной инфраструктуры», — заключила Борисова.

Учебно-методический центр «Авангард» был учрежден властями Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны. Идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин.

Центр начали возводить в сентябре 2019 года на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья. Его построили за 372 дня на площади 28,45 гектара. Здесь могут проходить одновременное обучение 600 курсантов. Вместимость может быть увеличена до 900 человек.

Военные сборы в «Авангарде» длятся пять дней. В это время курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов.

Главной задачей «Авангард» видит развитие командного духа и чувства ответственности у молодых людей, знакомство курсантов с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшение их физической подготовки.

В центре есть административно-учебный, хозяйственно-бытовой, жилой и спортивный кластеры. В административно-учебном кластере есть современное оборудование и тренажеры. Жилой представляет три корпуса на 760 мест, 600 из них предназначены для курсантов, 160 — для персонала центра. В спортивном кластере есть все для всестороннего физического развития и поддержания формы.

Кроме того, «Авангард» стал первой в России сертифицированной платформой дистанционного обучения в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.