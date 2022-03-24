Молодежный форум УрФО «Утро» пройдет в Югре в этом году

Форум УрФО «Утро» состоится в Югре в этом году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Бориса Кириллова.

В нем смогут принять участие люди от 18 до 35 лет. Программа форума будет сфокусирована на командах.

«Форум будет представлять собой экосистему по поддержке и развитию молодежных сообществ, которые стремятся развивать регионы Урала и Западной Сибири», — рассказал Кириллов.