Общество 25 мая 2023, 17:41 Молодежный форум пройдет во Владимирской области в июне

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Владимирская область начала подготовку к проведению масштабного молодежного форума, который запланирован на июнь. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на главу региона Александра Авдеева.

Форум будет строиться вокруг общения с представителями молодежи. В рамках мероприятия собираются обсудить программу развития региона. В настоящее время собирают предложения от местной молодежи о том, что можно было бы изменить во Владимирской области к лучшему.

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Отмечается, что форум пройдет в 20-х числах июня и будет приурочен ко Дню молодежи.

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