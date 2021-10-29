Молодежный форум «PRO Будущее» открылся в Салехарде. На нем юным ямальцам расскажут о новых технологиях и современных профессиях, написало ИА «Север-Пресс».

Форум осветит пять основных тем: «Физика и космос», «IT, искусственный интеллект и 5G», «Предпринимательство и карьера», «Начало карьеры и тайм-менеджмент», «IT, умные города, дроны и машинное обучение».

Специалисты общества «Знание» расскажут участникам о современных актуальных профессиях, а приглашенные ученые — о достижениях в области науки, технологий и космоса.