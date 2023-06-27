Общество 27 июня 2023, 14:28 Молодежный форум «Московский транспорт» перенесли Дептранс столицы сообщил о переносе молодежного форума «Московский транспорт» Сайт мэра и правительства Москвы

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Молодежный форум «Московский транспорт», который должен был пройти 27–29 июня, перенесли на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что новые даты проведения молодежного форума «Московский транспорт» объявят позже.

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На форуме планировалось провести квесты и тренинги для сотрудников метро и работников Московского транспорта. Кроме того, для подростков готовили поездки на симуляторах электробуса и трамвая, а также встречи с представителями профильных профессий.

Ранее москвичей пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля «Зарядье».