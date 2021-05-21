Молодежные Дельфийские игры РФ пройдут в Перми

В Перми с 21 по 26 мая пройдут двадцатые молодежные Дельфийские игры. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«У нас есть все шансы провести Двадцатые молодежные Дельфийские игры России на высоком уровне: и мы сделаем это — от нашей с вами работы зависит авторитет региона как организатора», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным издания, в конкурсе будет 28 номинаций. Участники проявят себя в различных областях искусства — от фортепиано до художественного чтения. В играх примут участие около 2000 человек из 80 регионов страны.