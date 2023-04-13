Общество 13 апреля 2023, 12:16 Молодежное движение запустило программу «Мы — граждане России!» «Движение первых»: 500 тысяч подростков России торжественно получат первые паспорта Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подростки по всей России станут получать первые паспорта в торжественной обстановке. О запуске программы «Мы — граждане России!» объявило на своем сайте «Движение первых».

Ее запустили в День космонавтики 12 апреля. Сотням школьников из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана, Татарстана, Калининградской, Астраханской, Новосибирской, Тульской, Оренбургской областей и Алтая вручили первые паспорта в местных администрациях с участием чиновников, полицейских и под звуки гимна.

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Председатель правления движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров объяснил, что выдавать документ в праздничной обстановке — давняя традиция, но ей не хватало системности. Организация решило ее упорядочить и развить.

Получить документы в новом формате смогут не все школьники. В программу «Мы — граждане России!» пригласят за достижения в науке и спорте, активное участие в работе движения, авторов лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и детей участников спецоперации. В 2022/2023 учебном году пройдут церемонии для более 500 тысяч человек, а в следующем — 1,5 миллиона школьников.

«Движение первых» создали, чтобы объединить активных детей и молодежь. Название одобрил президент России Владимир Путин.