Общество 23 июня 2023, 18:49 Молодежная неделя пройдет в Москве Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля, рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, молодым москвичам расскажут о медиасфере и дадут советы по построению бизнеса. Также для них проведут технологичные мастер-классы.

Реклама

Кроме того, на Молодежной неделе пройдут два онлайн-мероприятия о построении карьеры, квест «Бизнес-старт» онлайн-шоу, квиз-игра и выступления спикеров.

Дети старше шести лет смогут принять участие в акции «ТехноЗнайка», которая пройдет с 3 по 9 июля в детских технопарках.

Ранее москвичам рассказали о спортивной программе в День молодежи.