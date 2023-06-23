23 июня 2023, 18:49
Молодежная неделя пройдет в Москве
Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля
Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля, рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, молодым москвичам расскажут о медиасфере и дадут советы по построению бизнеса. Также для них проведут технологичные мастер-классы.
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Кроме того, на Молодежной неделе пройдут два онлайн-мероприятия о построении карьеры, квест «Бизнес-старт» онлайн-шоу, квиз-игра и выступления спикеров.
Дети старше шести лет смогут принять участие в акции «ТехноЗнайка», которая пройдет с 3 по 9 июля в детских технопарках.
Ранее москвичам рассказали о спортивной программе в День молодежи.
Молодежь
Бизнес
Москва 2023
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