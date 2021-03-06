Молодежь в России стала брать больше микрозаймов

Микрозаймы стали особенно популярны у российской молодежи в прошлом году на фоне пандемии коронавируса. Доля заемщиков до 30 лет догнала основную возрастную категорию — после 30. Это произошло из-за снижения доступности кредитов в банках.

«В прошлом году на фоне кризиса портрет клиента микрофинансовых организаций претерпел определенные изменения. Одни из них коснулись именно возраста: возраст 60% клиентов не превышает 40 лет против 55% годом ранее. При этом доля заемщиков до 30 лет догнала традиционно основную возрастную категорию 30-40 лет. Сейчас на каждую из категорий (до 30, 30-40 лет) приходится по 30%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова.

Собеседник отметил, что такая тенденция наметилась из-за снижения доступности банковских кредитов, тогда как всем хочется сохранить привычный образ жизни. По словам Кудрякова, с начала этого года МФО выдали около 3,6 миллиона займов. Это на 9% больше, чем в первые месяцы 2020 года.

На прошлой неделе в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что в январе 2021 года микрофинансовые организации выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты», что почти на четверть больше, чем в прошлом году.