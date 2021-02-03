«Дом-2» снова начал звать молодежь в проект

Желающие строить любовь на глазах у всей страны снова получат такую возможность: в реалити-шоу «Дом-2» объявили о новом кастинге. Молодежи предлагают «использовать все шансы по максимуму».

Проект запустил обор участников по всей России в дистанционном формате. Те, кто живет в Москве и Подмосковье, смогут прийти на кастинг очно. Об этом в Instagram рассказала бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова.

«„Дом-2“ в новом формате и с новыми героями возвращается на российское ТВ! <…> Мы ищем юношей и девушек от 18 до 25 лет, ярких, амбициозных, творческих, мечтающих о любви, без тюнинга косметологов», — написала она.

Ермакова добавила, что желающим пообщаться и «использовать все шансы по максимуму» нужно взять с собой маски и паспорта.

Новый формат шоу подтвердили и на странице кастинга. «Теперь ты можешь не только построить любовь, но и сделать карьеру настоящей звезды», — говорится в публикации.

Реалити-шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. В конце 2020-го проект закрыли. После перерыва его будут показывать на СТС Love. Ведущими останутся Ольга Бузова и Ксения Бородина.