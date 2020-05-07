В Химках, несмотря на распространение коронавируса, толпы молодых людей регулярно устраивают вечеринки с кальянами и алкоголем, передает корреспондент «360». Тусовщики облюбовали парковку гипермаркета «Ашан» в ТЦ «Мега Химки».

На парковке молодые люди празднуют дни рождения и развлекаются, как могут.

Дежурный директор «Ашана» Павел Таланов рассказал «360», что подземная парковка относится не к супермаркету, а ко всему ТЦ «Мега». Тем не менее, он пообещал разобраться в случившемся.

В московском регионе действует режим самоизоляции. Кроме того, с 1 мая жителям Подмосковья рекомендуют носить медицинские маски в магазинах, на транспорте и в других местах общего пользования. С 12 мая масочный режим в Московской области будет обязательным.