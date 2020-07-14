Молодежь России назвала самые значимые жизненные цели

Молодежь России в ходе опроса ВЦИОМ назвала свои самые значимые жизненные цели. Участники исследования могли выбрать не более трех вариантов ответа.

Около 60% респондентов отметили, что у них на первом плане находится материальный достаток. На втором месте главных ценностей оказался «хороший эмоциональный климат» среди родных. За такой вариант проголосовали 29% опрошенных.

Третьей целью, которую выдвинули на первый план молодые люди, стала забота о здоровье. Около 23% участников ответили так. Менее популярными были варианты «наличие свободного времени для своих увлечений» (22%), «хорошее место проживания» (22%) и «коммуникации с друзьями» (21%), сообщил сайт RT.

Только 5% ответили, что для них важны получение высшего образования, рождение и воспитание только одного наследника, а также постоянный партнер для отношений. Порядка 3% посчитали крайне необходимым следить за своим питанием и режимом дня.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. Возраст респондентов колебался от 18 до 30 лет.